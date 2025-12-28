Украинские военные оставили шесть опорных пунктов неподалеку от города Красный Лиман на Харьковском направлении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Всего ВС России установили контроль на 14 «опорниками» ВСУ. Украинские военные сбежали почти с половины из них, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны, отметил собеседник издания.

«На шести из 14 занятых позиций личный состав противника попросту отсутствовал», — добавил он.

Ранее в зоне СВО российский разведчик обнаружил в густом лесу украинскую группировку. Услышав голоса противника, боец не стал сразу вступать в бой, а затаился. Он проследил за позициями ВСУ и выяснил важные детали, в том числе движение подразделения и следующие цели для атаки.

После сбора информации разведчик вывел свою группу из района и доложил об обстановке командованию . Благодаря этому артиллеристы уничтожили позицию противника.