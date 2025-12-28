Боевики ВСУ покинули шесть опорных пунктов возле Красного Лимана
Украинские военные оставили шесть опорных пунктов неподалеку от города Красный Лиман на Харьковском направлении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости».
Всего ВС России установили контроль на 14 «опорниками» ВСУ. Украинские военные сбежали почти с половины из них, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны, отметил собеседник издания.
«На шести из 14 занятых позиций личный состав противника попросту отсутствовал», — добавил он.
Ранее в зоне СВО российский разведчик обнаружил в густом лесу украинскую группировку. Услышав голоса противника, боец не стал сразу вступать в бой, а затаился. Он проследил за позициями ВСУ и выяснил важные детали, в том числе движение подразделения и следующие цели для атаки.
После сбора информации разведчик вывел свою группу из района и доложил об обстановке командованию . Благодаря этому артиллеристы уничтожили позицию противника.