Город Купянск в Харьковской области контролируют подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Запад. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве уточнили, что контроль над городом установлен силами соединений, действующих на этом направлении.

Ранее Андрей Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, отмечал, что полное взятие Купянска, по оценке ведомства, позволит расширить зону безопасности в Харьковской области и снизить риски для северных районов Луганской Народной Республики. Министр подчеркнул, что российские военнослужащие сорвали попытки противника вернуть город под свой контроль.