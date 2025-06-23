Командира спецназа «Ахмат» объявили в розыск на Украине

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов четвертый год числится в розыске на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Служба безопасности Украины обвинила командира в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. С марта 2022 года Алаудинов находится в розыске. Суд выдал разрешение на его задержание с целью привода.

До спецоперации Алаудинов работал на разных должностях в Минюсте и МВД Чечни. В марте 2022 года возглавил спецназ «Ахмат», затем стал заместителем командующего по ведению боевых действий второго армейского корпуса Управления народной милиции ЛНР. Пост в Минобороны занял в апреле 2024 года.

Спецназ «Ахмат» принимал активное участие в освобождении Курской области. Алаудинов рассказывал о ходе операции, оценивал потери ВСУ и давал прогнозы о продолжении СВО.