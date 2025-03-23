Украина потеряла по всей линии боевого соприкосновения более миллиона человек. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Высокопоставленный военный добавил, что украинские потери превысили миллион человек еще полгода назад. Теперь же цифра потерь ВСУ, по оценке Алаудинова, «просто заоблачная».

Только в боях на территории Курской области украинские войска потеряли 70 тысяч военных. Алаудинов пояснил, что украинское командование пыталось удержать территорию российского региона исключительно в политических целях.

«Они убили своими действиями на всех участках в общей сложности уже такое количество украинских бойцов, что эта сумма давно перевалила за миллион человек <…> Ну и сколько их они положили по всей линии боевого соприкосновения за последние полгода. Получается цифра просто заоблачная», — резюмировал генерал-лейтенант.

В марте 2025 года бывший украинский командующий Валерий Залужный назвал «критическим» количество потерь украинской армии. Он также заявил, что на Украине сейчас «практически некому реально воевать».

Кроме того, в украинской армии процветает коррупция. Офицеры требуют с военных по 35 тысяч долларов за перевод в тыл.