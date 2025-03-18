Почти вся территория Курской области освобождена от украинских боевиков. Об этом в интервью ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы сейчас можем констатировать тот факт, что почти вся территория Курской области освобождена», — сообщил командир спецназа.

Алаудинов подчеркнул, что действия Вооруженных сил России принесли серьезные результаты: им удалось вернуть контроль над всеми населенными пунктами и уничтожить большое количество живой силы ВСУ.

После полного освобождения курского приграничья российские войска приступят к созданию буферной зоны в Сумской области, рассказал ранее Алаудинов. Он добавил, что украинская армия несет большие потери на Суджанском и Сумском направлениях.