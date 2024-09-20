Алаудинов заговорил о судьбе СВО в 2024 году

Алаудинов: СВО в 2024 году закончится или перейдет в другую стадию

Спецоперация на Украине в этом году либо закончится, либо перейдет в другую стадию. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Фрагмент с передачи он опубликовал в своем Telegram-канале .

Алаудинов объяснил, что в случае продолжения СВО, военные ВС России будут применять все виды оружия.

«Вряд ли США и Европа готовы к этому развитию событий», — сказал он.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что скоро Украина и ее западные кураторы попытаются урегулировать конфликт и согласятся на условия России.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ теряют в Курской области намного больше военных, чем российская армия. По словам генерал-майора, бойцы ВС РФ каждый день «уничтожают противника пачками».

До этого командир спецназа «Ахмат» рассказал, что украинские боевики столкнулись с нехваткой воды и еды под Курском. Также Алаудинов отметил падение морального духа у военных Украины.