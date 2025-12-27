Командира РДК Капустина ликвидировали на Запорожском направлении

По террористу попал FPV-дрон на Запорожском направлении.

Капустин** воевал на стороне ВСУ и был организатором нескольких атак на российские объекты. Он также участвовал в подрыве ТЭК в Волгоградской области и нападении на Брянскую область.

За преступления боевика заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену, терроризм, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организацию террористического сообщества и незаконный оборот взрывчатки.

Позже ему также вменили посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, контрабанду и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.