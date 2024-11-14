Прокурор запросил главарю РДК Капустину пожизненный срок

Прокурор запросил заочно вынести пожизненный приговор лидеру батальона «Русский добровольческий корпус»* (РДК) Денису Капустину** за вторжение в Брянскую область. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Основателю РДК* также вменяют создание незаконного вооруженного формирования, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, контрабанду и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Помимо Капустина**, гособвинение запросило пожизненные сроки всем фигурантам дела о вторжении РДК* на российскую территорию. В их числе — актер Кирилл Канахин, Александр Галанов, Антон Зырянов и Алексей Огурцов.

Ранее СК оценил ущерб российским регионам от атак ВСУ в 60 миллиардов рублей. Специалисты ведомства исследовали свыше 25 тысяч зданий в шести областях.

*признан в РФ террористической организацией

** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.