Основателю РДК грозит еще один пожизненный срок по новому уголовному делу

Второй западный окружной военный суд в Москве получил материалы нового уголовного дела, возбужденного в отношении главы «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина**. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По новому уголовному делу обвиняемому грозит еще один пожизненный срок, отметило агентство.

В ноябре 2023 года признали Капустина** виновным в госизмене, терроризме, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации террористического сообщества и незаконном обороте взрывных веществ. Подсудимого заочно приговорили к пожизненному заключению.

По данным ФСБ, обвиняемый организовал в 2023 году нападение на Брянскую область, воевал в составе ВСУ и готовил подрыв ТЭК в Волгоградской области в 2022 году.

Ранее правоохранители изъяли в Москве пистолет и охотничье ружье, принадлежащие Капустину**. Оружие передали в одну из дежурных частей отдела МВД России.