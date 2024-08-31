Командир-срочник ценой своей жизни спас 18 сослуживцев в Курской области

Алаудинов: командир взвода спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою с ВСУ

Командир взвода в Суджанском районе взял огонь на себя и спас группу солдат-срочников. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о его подвиге в своем Telegram-канале .

По его словам, взводом из 18 солдат руководил такой же срочник. Когда произошло нападение ВСУ на Курскую область, он снял бойцов с пограничных постов и увел в Суджу. Алаудинов сообщил, что они зашли в один из домов, но противник вычислил укрытие и атаковал.

«Когда „укропы“ увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами. Этот парнишка сказал ребятам: „Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою“. На протяжении 10 минут был бой, и, насколько я понял, он в этом бою погиб», — сказал он.

Алаудинов назвал его поступок героическим, ведь благодаря командиру солдаты выжили. Впоследствии отряд «Аида» вывел их из зоны боевых действий.

О другом выдающемся военнослужащем рассказал один из российских командиров. На службу в спецназ «Ахмат» заступил японец с позывным Камикадзе. Он выучил русский язык, получил гражданство России и отправился сражаться с ВСУ в Курской области.