Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к восьми тысячам
Минобороны: ВСУ потеряли на Курском направлении более 7,8 тысячи бойцов
Удары российских военных по позициям украинских боевиков на Курском направлении уничтожили более 7,8 тысячи человек личного состава противника, из которых 380 пришлись на последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что за прошедший день авиация и артиллерия поразила скопления живой силы и техники четырех механизированных и одной десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также группировку, отвечающую за охрану и обеспечение.
Основные удары российские военные нанесли по Кореневскому, Суджанскому, Горшеченскому, Щигровскому, Большесолдатскому и Железногорскому районам Курской области.
Российские военные продолжили поиск по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника в лесных массивах региона.
Также крупные удары российская авиация нанесла по точкам сосредоточения войск и резервов противника в Сумской области.
Кроме личного состава, за сутки противник потерял 22 единицы бронетехники, включая танк, а также артиллерийское орудие, два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.
Общие потери в боевой технике противника с начала боев выросли до 75 танков, 64 бронетранспортеров, 507 боевых бронированных машин.
ВСУ также не досчитались 53 артиллерийских орудий, 15 пусковых установок РСЗО, пяти установок ЗРК, 11 станций РЭБ, а также инженерных машин и установки разминирования и радаров для систем контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.
Один из попавших в плен украинских боевиков Андрей Долгий в ходе допроса заявил, что командование скрыло от личного состава планы атаки на Курскую область. Мужчина рассказал, что его направили на передовую под предлогом краткой командировки на несколько дней.