Удары российских военных по позициям украинских боевиков на Курском направлении уничтожили более 7,8 тысячи человек личного состава противника, из которых 380 пришлись на последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что за прошедший день авиация и артиллерия поразила скопления живой силы и техники четырех механизированных и одной десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также группировку, отвечающую за охрану и обеспечение.

Основные удары российские военные нанесли по Кореневскому, Суджанскому, Горшеченскому, Щигровскому, Большесолдатскому и Железногорскому районам Курской области.

Российские военные продолжили поиск по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника в лесных массивах региона.

Также крупные удары российская авиация нанесла по точкам сосредоточения войск и резервов противника в Сумской области.

Кроме личного состава, за сутки противник потерял 22 единицы бронетехники, включая танк, а также артиллерийское орудие, два миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

Общие потери в боевой технике противника с начала боев выросли до 75 танков, 64 бронетранспортеров, 507 боевых бронированных машин.

ВСУ также не досчитались 53 артиллерийских орудий, 15 пусковых установок РСЗО, пяти установок ЗРК, 11 станций РЭБ, а также инженерных машин и установки разминирования и радаров для систем контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

Один из попавших в плен украинских боевиков Андрей Долгий в ходе допроса заявил, что командование скрыло от личного состава планы атаки на Курскую область. Мужчина рассказал, что его направили на передовую под предлогом краткой командировки на несколько дней.