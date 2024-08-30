Японец в составе «Ахмата» дал отпор ВСУ в Курской области

В спецназе «Ахмат» рассказали о бойце из Японии с позывным Камикадзе

В Курской области в составе спецназа «Ахмат» атаку ВСУ отражает гражданин Японии с позывным Камикадзе. Об этом ТАСС рассказал командир одного из отрядов, в подразделении которого служит японец.

«У нас в отряде есть граждане других государств. В частности, представитель Японии, по духу — самурай», — отметил военнослужащий с позывным Каштан.

Командир подчеркнул, что Камикадзе работает качественно, освоил несколько воинских специальностей и одним из первых мчится в бой.

По словам Каштана, сначала японцу приходилось пользоваться переводчиком на смартфоне, чтобы общаться с сослуживцами. По-русски он понимал плохо. К тому же, перед боевой задачей командиры определяли для Камикадзе контрольные точки прохода — на случай, если потеряется.

Сейчас боец «Ахмата» сдал экзамен по русскому языку, получил российское гражданство и с успехом выполняет задачи вместе с остальными бойцами.

Есть в отряде Каштана и гражданин Армении с позывным Русский: он родился и жил в России без гражданства, а в 14-летнем возрасте переехал в республику, где молодого человека притесняли местные из-за места рождения. В итоге мужчина вернулся на российскую территорию, стал участником спецоперации по моральным убеждениям и решил получить паспорт гражданина РФ.

Российское гражданство уже получили выходцы из Узбекистана и Белоруссии, которые тоже сражаются в отряде.