Колокольцев заявил, что Россия ждет оценки удара по Севастополю от ООН
Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Россия ожидает от ООН четкой, принципиальной и взвешенной оценки удара боевиков ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, его процитировало РИА «Новости».
«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела <…> нашего мирного населения в Севастополе», — отметил он.
Боевики ВСУ в православный праздник 23 июня атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще свыше 150 человек пострадали.
Глава города Михаил Развожаев сообщил, что после атаки ВСУ по Севастополю общую защиту Крыма усилят.