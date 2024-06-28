Колокольцев заявил, что Россия ждет оценки удара по Севастополю от ООН

Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю

Россия ожидает от ООН четкой, принципиальной и взвешенной оценки удара боевиков ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, его процитировало РИА «Новости» .

«Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела <…> нашего мирного населения в Севастополе», — отметил он.

Боевики ВСУ в православный праздник 23 июня атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще свыше 150 человек пострадали.

Глава города Михаил Развожаев сообщил, что после атаки ВСУ по Севастополю общую защиту Крыма усилят.