Развожаев заявил, что Украина снова может ударить по Севастополю

Развожаев: ВСУ могут снова ударить по Севастополю, потому что потеряли берега

Украинские войска могут попробовать снова ударить по Севастополю, потому что ВСУ потеряли все берега и ограничители. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, его слова передало РИА «Новости» .

«После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет», — сказал он.

Градоначальник отметил, что теперь нужно «исходить из новой сложившейся реальности».

Боевики Украины ударили по Севастополю американскими снарядами ATACMS 23 июня. В ходе ЧП погибли четыре человека, включая двух детей. Как заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в тяжелом состоянии после происшествия находятся девять человек. Всего на лечении 66 горожан.

Очевидец атаки на Севастополь рассказал, как развивались события в день ударов. Между взрывами и разрывом кассет прошло 45 секунд. Удар пришелся на время, когда отдыхающие собрались на пляже. После хлопков у них началась паника.