ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве
Дежурные силы противовоздушной обороны сбили два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что на место падения обломков летательных аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.
В ночь на субботу, 14 марта, средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями 87 беспилотников, запущенных с территории Украины. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что 16 дронов уничтожили на Краснодарским краем, восемь над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской.
В зону поражения беспилотников попали порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Там пострадали три человека.
Также обломки дронов упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, где начался пожар. По данным оперативного штаба Кубани, пламя уже потушили.