ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин .

Он подчеркнул, что на место падения обломков летательных аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

В ночь на субботу, 14 марта, средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями 87 беспилотников, запущенных с территории Украины. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 16 дронов уничтожили на Краснодарским краем, восемь над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской.

В зону поражения беспилотников попали порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Там пострадали три человека.

Также обломки дронов упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, где начался пожар. По данным оперативного штаба Кубани, пламя уже потушили.