Над Курской областью сбили больше десятка дронов

Ночью в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Военные сбили 14 дронов, из них 11 утром, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщил он около шести часов утра.

Тремя часами ранее Смирнов благодарил военных за уничтожение трех беспилотников. Губернатор дважды за ночь предупреждал жителей Курской области о ракетной опасности — около двух часов и еще спустя час.

Ночью 3 августа силы ПВО отразили массированную атаку на Россию 75 дронами. Больше всего беспилотников засекли в Ростовской области — 36 штук. Еще 16 ликвидировали в Орловской области, девять — в Белгородской, восемь — в Курской.