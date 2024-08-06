Над Курской областью сбили больше десятка дронов

Смирнов: силы ПВО в Курской области уничтожили 11 БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Ночью в Курской области дважды объявляли ракетную опасность. Военные сбили 14 дронов, из них 11 утром, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа», — сообщил он около шести часов утра.

Тремя часами ранее Смирнов благодарил военных за уничтожение трех беспилотников. Губернатор дважды за ночь предупреждал жителей Курской области о ракетной опасности — около двух часов и еще спустя час.

Ночью 3 августа силы ПВО отразили массированную атаку на Россию 75 дронами. Больше всего беспилотников засекли в Ростовской области — 36 штук. Еще 16 ликвидировали в Орловской области, девять — в Белгородской, восемь — в Курской.

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