Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до трех

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого градоначальник сообщил о еще двух дронах. О первом в 05:29, о втором — в 06:06. Всего за утро в Московском регионе сбили три беспилотника.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО уничтожили за ночь 123 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны сбили над Черным и Азовским морями, Крымом, Московским регионом, Орловской, Тульской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской и Белгородской областями.

Накануне ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР. Состав следовал из Луганска в Лантратовку. В результате ЧП никто не пострадал.