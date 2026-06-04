ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР

В ЛНР под обстрел ВСУ попал пригородный поезд, следовавший из Луганска в Лантратовку. В вагонах находились 13 пассажиров, сообщил глава республики Леонид Пасечник .

«Озверевшая киевская хунта продолжает террор против мирных жителей, прицельно бьют по легковым машинам и пассажирским поездам. <…> К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», — заявил Пасечник.

Движение на этом участке железной дороги уже возобновили. Глава также отметил, что за минувшие сутки ПВО сбили 61 воздушную цель над регионом.

Также сегодня при ударе по гражданскому автомобилю в Троицком районе погиб мирный житель. Пасечник принес соболезнования его родным и близким.

В городе Сватово украинские военные ударили по легковушке у супермаркета. Прохожий получил ранения, его госпитализировали.

За прошедшую ночь российские военные уничтожили 272 беспилотника ВСУ над регионами страны.