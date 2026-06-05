Силы ПВО сбили более 120 беспилотников за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 123 украинских беспилотника в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали с 20:00 четверга до 07:00 пятницы. Беспилотники ликвидировали над Черным и Азовским морем, Крымом, Московским регионом, Тульской, Орловской, Нижегородской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями.

Днем ранее под обстрел ВСУ в Луганской Народной Республике попал пригородный пассажирский поезд, следовавший в Лантратовку из Луганска. Среди пассажиров состава никто не пострадал, отмечал глава региона Леонид Пасечник. Движение на участке железной дороги успешно возобновили.

До этого в результате атаки ВСУ на машину в Троицком районе ЛНР скончался мирный житель.