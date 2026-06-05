Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого в 05:29 Собянин заявил о другом беспилотнике. Всего утром градоначальник сообщил о двух дронах, уничтоженных в столичном регионе.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР, состав следовал из Луганска в Лантратовку, в вагонах находились 13 пассажиров. По словам главы республики Леонида Пасечника, обошлось без жертв.

До этого в Троицком округе ЛНР украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю. В результате происшествия погиб мужчина.