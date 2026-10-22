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    Кириенко назвал число концертов на передовой за все время СВО

    Комитет по печати Ленинградской области
    Фото: Комитет по печати Ленинградской области

    За время специальной военной операции на передовой и в госпиталях провели более 27 тысяч концертов и выступлений. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках X съезда Союза театральных деятелей России, его процитировал ТАСС.

    «Традиция русского театра всегда была в том, чтобы быть со своим народом — в вызовах, радости. Так было в Великую Отечественную войну, так происходит и сейчас», — сказал он.

    Кириенко отметил, что более двух тысяч артистов приезжали и продолжают приезжать выступать, иногда даже рискуя жизнью, находясь в непосредственной близости от  передовой.

    Ранее заслуженный артист России, музыкант, актер, легендарный голос группы «Лесоповал» Сергей Куприк помог собрать сотни посылок для бойцов специальной военной операции.

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