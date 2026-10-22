Кириенко назвал число концертов на передовой за все время СВО

За время специальной военной операции на передовой и в госпиталях провели более 27 тысяч концертов и выступлений. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках X съезда Союза театральных деятелей России, его процитировал ТАСС .

«Традиция русского театра всегда была в том, чтобы быть со своим народом — в вызовах, радости. Так было в Великую Отечественную войну, так происходит и сейчас», — сказал он.

Кириенко отметил, что более двух тысяч артистов приезжали и продолжают приезжать выступать, иногда даже рискуя жизнью, находясь в непосредственной близости от передовой.

Ранее заслуженный артист России, музыкант, актер, легендарный голос группы «Лесоповал» Сергей Куприк помог собрать сотни посылок для бойцов специальной военной операции.