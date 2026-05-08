Жуков обратился к Шаману после исполнения песни «Алешка»

Жуков из «Руки Вверх!» похвалил кавер Шамана на его песню «Алешка»

Певец Ярослав Дронов (Шаман) практически идеально исполнил кавер на песню «Руки Вверх!». Об этом в социальной сети Instagram* заявил вокалист коллектива Сергей Жуков.

По его словам, для многих слушателей кавер на трек «Алешка» оказался самым неожиданным.

«Знаешь, Ярослав, скажу тебе с уверенностью, что такие версии всем нам очень заходят! Поздравляю и спасибо за твоего „Алешку“!» — написал Жуков.

Днем ранее Дронов вместе Николаем Растогуевым и Ларисой Долиной выступил на гала-концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце с детьми участников спецоперации из ДНР и ЛНР.

Мать одного из юных вокалистов призналась, что для многих выступление на сцене с артистами стало исполнением заветной мечты.

