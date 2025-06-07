Власти Украины обязаны забрать тела погибших военнослужащих и провести захоронение. В обратном случае их ждут тяжелые последствия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом телеканалу «Беларусь 1» .

Ведущая спросила ее мнения о том, заберут ли украинские власти тела погибших, ведь за этим последует большая работа по идентификации, захоронению и обеспечению их семей. Захарова заявила, что киевский режим обязан это сделать.

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед. Это уже просто за гранью, потому что живые они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию, а мертвые — нет», — сказала она.

Захарова заявила, что ни один народ не отказывался от останков земляков. Все они в соответствии со своими традициями проводили погребения.

Ранее представитель МИД России обвинила киевский режим в геноциде собственного народа. Украинская сторона не явилась за телами военнослужащих и перенесла обмен на неопределенный срок.