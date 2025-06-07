Украина не забрала тела погибших военнослужащих, потому что тогда правительству пришлось бы потратиться на выплаты компенсаций их семьям. Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук обвинил киевский режим в цинизме и коррумпированности. Его статья вышла на сайте «Вести.ru» .

«Тела погибших солдат ВСУ являются немыми свидетелями преступной политики [президента Украины Владимира] Зеленского, геноцида украинского народа и реальным отношением его банды к павшим и их семьям», — заявил он.

Медведчук добавил, что киевский режим просто не захотел платить тем, кого обрек на верную смерть. Коррупционеры присвоили миллиарды долларов, предназначенные семьям погибших солдат. Зеленский, по его словам, не пожелал видеть тела людей, которых по его приказу отлавливали, как бродячих собак для принудительной мобилизации.

Российская сторона 6 июня привезла к границе в рефрижераторах тела более тысячи солдат, но власти Украины в последний момент изменили планы и перенесли обмен на неопределенный срок. После этого МИД России обвинил киевский режим в геноциде собственного народа, так как бойцы не нужны ему ни живыми, ни мертвыми.