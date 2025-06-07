Украинские власти перешли все возможные границы, отказавшись забрать тела своих погибших военных и сорвав обмен пленными. Об этом в комментарии «Известиям» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что мире не существует ни одного народа, который бы не хотел похоронить своих воинов. Но Украине люди не нужны ни живыми, ни мертвыми.

«Киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию, совершает геноцид своего собственного народа», — заявила Захарова.

Украинская делегация не приехала на встречу с контактной группой Минобороны России для получения тел погибших военных, о котором делегации двух стран договорились на последних переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что в последний момент киевский режим перенес процедуру обмена военнопленными и получения тел на неопределенный срок, объяснив свое решение странными аргументами.

Мединский призвал украинские власти одуматься и забрать тела погибших бойцов, чтобы семьи могли их похоронить.