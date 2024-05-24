«Киевские фашисты». В Госдуме резко ответили на атаку на Крым

Депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистами военных Украины, которые атаковали Крым в ночь на 24 мая. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Киевские фашисты!» — заявил он.

Так Ивлев отреагировал на пост главы Крыма Сергея Аксенова о смерти двух мирных жителей в Симферопольском районе, которые погибли из-за атаки ВСУ.

О взрывах на полуострове стало известно примерно к полуночи. Подписчики Telegram-канала Shot пожаловались на громкие звуки. По их заявлениям, они прозвучали в Ялте, Алуште, Симферополе и Евпатории. Также появились данные, что в Севастополе приостановили движение морского транспорта.

Как ранее заявил председатель парламента республики Крым Владимир Константинов, власти региона оценят ущерб полуострову после обстрелов со стороны Украины. Государству предъявят сумму ущерба от атак, которым подвергают регион.