Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов | 360°

Мир 20 мая 2024, 07:54 Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов Константинов: в Крыму приступят к оценке ущерба от обстрелов со стороны Украины РИА «Новости»

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Власти Крыма приступят к оценке ущерба, который полуострову причинили обстрелы со стороны Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель парламента республики Владимир Константинов.

«Получение от Украины компенсации за все, что они натворили на полуострове – наша принципиальная позиция. Ей обязательно предъявят сумму ущерба от террористических атак, которым подвергают полуостров», — заявил он.

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Константинов добавил, что периодическими попытками нанести удар по полуострову киевский режим лишь укрепляет уверенность в правильности выбранной стратегии по взысканию ущерба.

«У нас найдутся аргументы для оплаты счета Украиной, не сомневаюсь в этом»,— подчеркнул глава парламента.

Ранее Константинов заявил, что оценкой ущерба от нахождения Крыма в составе Украины занимается специальная рабочая группа. По его словам, специалисты подсчитают полную сумму убытков.