«Киев сигнализирует». Украина пошла на неожиданный шаг после саммита НАТО

RS: Украина допустила возможность начала мирных переговоров с Россией

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Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.

«В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — написал автор материала.

По словам Малли, Украина не исключает диалог в том числе из-за провала швейцарского саммита НАТО. Встреча глав Североатлантического альянса тоже разочаровала некоторых ее участников.

Ранее Владимир Зеленский снова отказался от диалога с Россией. Он назвал переговоры нереалистичными, а мирное соглашение «ловушкой». Но ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ. Как отметили в Кремле, дальше для украинской стороны все станет еще хуже. Украинский главнокомандующий Александр Сырский уже не верит в победу и согласен на капитуляцию войск.

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