Киевские власти готовятся к потере всей Славянско-Краматорской агломерации, несмотря на заявления о скором переломе на фронте. Об этом сообщило в телеграм-канале Минобороны России.

Группировка войск «Южная» активно продвигается в Константиновке, за прошедшие сутки бойцы освободили 117 зданий. Высокие темпы продвижения российской армии вынудили украинские власти эвакуировать из Краматорска промышленные предприятия и персонал.

«Таким образом, киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В данный момент в экстренном режиме готовится эвакуация Старокраматорского машиностроительного завода и других предприятий города.