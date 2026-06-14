Минобороны: на Украине эвакуировали предприятия из Краматорска и Дружковки

Успешное продвижение российских войск в ДНР вынудило украинские власти начать эвакуацию предприятий и организаций из Краматорска и Дружковки. Об этом сообщило Министерство обороны в телеграм-канале .

По информации ведомства, за прошедшие сутки в городе Константиновке Донецкой Народной Республики Южная группировка войск освободила 117 зданий. Расстояние от этого населенного пункта до Дружковки около 20 километров, до Краматорска — менее 40.

Продвижение российских военных в этом направлении вынудило киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из обоих городов на Западную Украину.

Накануне ВКС России планирующими бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 поразили два пункта временной дислокации боевиков ВСУ на территории ДНР. В Минобороны уточнили, что там базировались 63-я отдельная бригада ВСУ и бригада быстрого реагирования нацгвардии Украины.