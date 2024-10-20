Казанский аэропорт временно приостановил работу

Аэропорт города Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения на работу воздушной гавани ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Несколько рейсов задержали. По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани делают все возможное для обеспечения безопасности пассажиров авиакомпаний.

Telegram-канал Baza сообщил, что с утра на территории воздушной гавани действует режим «Ковер». Его вводили в городе 3 октября, причиной стала угроза атаки беспилотников. Вылеты и прилеты также задерживались в казанском аэропорту с 08:40 по московскому времени 12 октября.

Ранее борт Анадырь — Москва совершил экстренную посадку в Красноярске из-за драки. Самолету авиакомпании «Россия» пришлось приземлиться на запасной аэродром, так как один из пассажиров оскорблял окружающих, не реагировал на замечания экипажа и попытался ударить бортпроводника.