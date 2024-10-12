Аэропорт в Казани временно ограничил прием и отправку гражданских самолетов

Временные ограничения по приему и отправке гражданских самолетов ввели в аэропорту Казани. Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 по московсколму времени 12 октября временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — уточнил он.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Главным приоритетом является безопасность полетов, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают для этого все необходимые меры, добавил представитель Росавиации.

Режим «Ковер» объявляли в Казанском аэропорту 3 октября. По предварительной информации, причиной стала угроза атаки беспилотников.