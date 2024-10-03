Режим «Ковер» ввели в аэропорту Казани. Предварительная причина — угроза БПЛА
Аэропорт Казани утром 3 октября временно перестал принимать и отправлять рейсы
Казанский аэропорт с 06:00 3 октября временно прекратил принимать и отправлять авиарейсы. Его работу ограничили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
По данным Telegram-канала Baza, в аэропорту ввели режим «Ковер». Предварительно, причиной стала угроза атаки беспилотников.
Ранее из-за удара иранской армии по израильской территории Росавиация ввела ограничения на полеты в страны Ближнего Востока. Вечером 2 октября она запретила авиакомпаниям совершать рейсы над Ираном, Израилем и Ираком до особого распоряжения.
В четверг, 3 октября, авиаперевозчикам рекомендовали совершать полеты над этими тремя странами с 09:00 до 19:00.