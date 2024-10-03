Казанский аэропорт с 06:00 3 октября временно прекратил принимать и отправлять авиарейсы. Его работу ограничили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

По данным Telegram-канала Baza, в аэропорту ввели режим «Ковер». Предварительно, причиной стала угроза атаки беспилотников.

Ранее из-за удара иранской армии по израильской территории Росавиация ввела ограничения на полеты в страны Ближнего Востока. Вечером 2 октября она запретила авиакомпаниям совершать рейсы над Ираном, Израилем и Ираком до особого распоряжения.

В четверг, 3 октября, авиаперевозчикам рекомендовали совершать полеты над этими тремя странами с 09:00 до 19:00.