Самолет экстренно сел в Красноярске из-за массовой драки на борту

Самолет авиакомпании «Россия», летевший рейсом Анадырь — Москва, совершил экстренную посадку в Красноярске из-за пассажира, устроившего дебош на борту. Подробности сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Авиасудну пришлось уйти на запасной аэродром. Как сообщили ТАСС в авиакомпании, пассажир вел себя вызывающе, оскорблял пассажиров, которые находились рядом с ним, и не реагировал на замечания командира воздушного судна и бортпроводников.

«В процессе общения с членами экипажа совершил попытку ударить бортпроводника. Драка была пресечена другим пассажиром, который оказал помощь экипажу», — отметили в авиакомпании.

В аэропорту Красноярска дебошира задержали. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

Ранее два летевших из России самолета развернули из-за ракетной атаки Ирана. Одно судно, летевшее в Израиль, совершило посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Еще один борт, который летел из Шереметьева в Доху, экстренно приземлился в Баку.