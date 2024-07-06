Вооруженные силы Украины постепенно отходят из Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

«У Украины серьезные проблемы в секторе Авдеевка-Очеретино. Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», — рассказал эксперт.

Меркурис назвал эту ситуацию «катастрофической» для Украины и предположил, что взятие Красногоровки российской армией приведет к развалу обороны ВСУ на этом направлении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что текущая обстановка на передовой говорит о скором завершении специальной военной операции. Он обратил внимание на то, что Россия успешно наступает на всех участках линии боевого соприкосновения и предположил, что СВО может закончиться уже в этом году.

Ранее российские военные за последнюю неделю освободили в ДНР и в Харьковской области населенные пункты Спорное, Шумы, Новоалександровка, Новопокровское и район Новый в Часовом Яре.