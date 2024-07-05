Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне спецоперации

Фото: РИА «Новости»

Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР и один — в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что под контроль ВС России также перешли населенные пункты Спорное, Шумы, Новоалександровка, Новопокровское и район Новый в Часовом Яре. Все перечисленные территории находятся в ДНР.

ВСУ отступили с занятых позиций в Часовом Яре, поскольку им не хватает оружия и численности личного состава. Экс-замначальника Генштаба украинской армии генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что на этом участке российские войска усилили артобстрелы и стали чаще применять беспилотники.

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