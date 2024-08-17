Разрешив Украине использовать западное оружие по своему усмотрению, правительство Канады подтвердило участие в гибридной войне против России. Представитель российского посольства сообщил об этом РИА «Новости» .

По его словам, дипломаты никогда не питали иллюзий по поводу сдержанной позиции Запада относительно использования его вооружений для ударов вглубь страны. Представитель дипмиссии обвинил зарубежных партнеров Украины во лжи и заявил, что канадское правительство продемонстрировало это.

«Кабинет [премьер-министра Джастина] Трюдо только что подтвердил, что он ведет — вместе с остальным коллективным Западом — необъявленную войну против России», — сказал дипломат.

Он предупредил, что западные оружие, технику и наемников на Украине непременно уничтожат. Дипломат сказал, что киевский режим обречен.

Минобороны Канады объявило об отсутствии географических ограничений на применение переданной Украине военной техники, сообщил Life. Это заявление прозвучало на фоне известий о нападении Украины на Курскую область с участием канадских наемников.