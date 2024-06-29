Зарубежная финансовая помощь Украине достигла минимума с начала СВО
РИА «Новости»: финансовая помощь Украине из-за рубежа достигла минимума
Финансовая помощь Украине из-за рубежа достигла минимальных значений с начала спецоперации. Расчеты произвело РИА «Новости», опираясь на данные украинского Минфина.
По итогам первого полугодия 2024 года среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро. В мае поступлений не было вовсе.
В 2022 году в деньги в бюджет Украины передавали 17 стран и Евросоюз. В среднем за месяц поступало 2,9 миллиарда евро. Больше всего платили США, ЕС и Канада. В 2023-м украинский бюджет помимо Евросоюза финансировали уже 13 стран, присылавших в среднем по три миллиарда евро ежемесячно. Самая ощутимая помощь поступала от Соединенных Штатов. В 2024 году Украине финансово помогали только ЕС, Канада, Британия, Япония, Испания и Норвегия, платя в месяц примерно 1,9 миллиарда евро.
Ранее жители Австралии выступили против оказания помощи Украине и предложили правительству сосредоточиться на решении внутренних проблем.