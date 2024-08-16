Минобороны Канады: Украина может использовать переданное ей оружие в России

Украинские военные смогут использовать полученное канадское оружие на территории России. Об этом сообщило Минобороны североамериканской страны, заявление ведомства привел телеканал CBC .

«Канада не станет географически ограничивать применение военной техники, которую мы передаем украинским военным», — подчеркнули в Минобороны.

По заявлению телеканала невозможно сделать вывод, применялась ли канадская военная техника при нападении националистов на Курскую область. При этом журналисты продемонстрировали кадры, на которых видно канадский БТР Roshel Senator неподалеку от приграничья.

Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что атаку боевиков на российский регион спланировали при непосредственном участии НАТО. Советник главы Минобороны Андрей Ильницкий также заявлял, что атакой ВСУ под Курском управляют западные спецслужбы.