США уличили в стремлении оказать психологическое давление на Россию

Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США на экспорт российских товаров. Страна найдет новые рынки сбыта и сможет противостоять американским ограничениям. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости» .

Дипломат напомнил, что США ведут гибридную войну с Россией. По его словам, разговоры об эмбарго ведутся с целью оказать психологическое давление на страну.

«Первая цель — оказать психологическое воздействие на противника США, то есть на нас, создать неуверенность и беспокойство в бизнес-кругах, в обществе», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД добавил, что Белый дом стремится встроить в повестку дня вопросы, которые будут обретать практические очертания только через какое-то время. Дипломат напомнил, что США уже десятилетиями отрабатывают эту технологию в различных направлениях.

Ранее замсоветника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх предположил, что руководство страны может ввести полное эмбарго на российский экспорт. Он отметил, что США прорабатывают вопросы, связанные с расширением антироссийских ограничений.