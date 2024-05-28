Украина применила ЗРК Patriot без согласования с Западом

Bild: ВСУ использовали ЗРК Patriot без согласования с Западом

Фото: РИА «Новости»

ВСУ нарушили договоренности с западными странами и использовали ЗРК Patriot без согласования с ними. Об этом сообщила газета Bild.

Речь идет об однократном несанкционированном применении зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства, который поставили на Украину из Германии.

«Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки ракет для ПВО, если подобный инцидент повторится», — отметил источник издания.

По каким целям ВСУ нанесли удар, авторы публикации не сообщили.

Ранее стало известно, что Нидерланды предложили другим странам Запада совместно собрать для Украины один ЗРК Patriot.

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