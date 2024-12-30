Каллас связала передачу Украине замороженных активов России с переговорами о мире

Евросоюзу необходимо направить замороженные активы России на военную поддержку Украины для усиления позиций страны в будущих переговорах. Об этом в интервью немецкой газете Die Welt заявила глава европейский дипломатии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что окончательное решение о передаче всех замороженных активов России находится на этапе дискуссии, но вопрос усиления Украины считается приоритетным.

«Нам следует обсудить, как можно использовать некоторую часть российских замороженных активов или всю сумму, чтобы усилить Украину», — заявила Каллас.

Собеседница журналистов пояснила, что усиление военной мощи страны станет главным козырем в будущих переговорах об урегулировании конфликта, на которых настаивает Евросоюз.

В начале минувшей недели премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что страна получила миллиард долларов от США за счет замороженных российских активов. Он подчеркнул, что это первый транш, а общий ожидаемый доход составит более 20 миллиардов долларов.

Эти деньги в виде кредита выделил Federal Financing Bank сроком на 40 лет под гарантии замороженных российских активов. Деньги проходят через специальный фонд Всемирного банка.

Страны ЕС пока не приняли решение о возможности передачи Украине замороженных в депозитариях активов Центробанка России. Еврокомиссар по производительности и экономике Валдис Домбровскис заявил, что необходимо найти юридически обоснованный подход для решения этого вопроса, чтобы защитит Евросоюз от возможных судебных исков.