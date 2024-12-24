Украина получила первый транш за счет замороженных российских активов

Украина получила первый миллиард долларов за счет замороженных российских активов. Это был первый транш, всего Запад планирует направить 20 миллиардов долларов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем в Telegram-канале.

Он подтвердил, что остальные 19 миллиардов долларов Белый дом готов выделить из заблокированных средств России в рамках инициативы G7.

«Украине от США поступил один миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее Federal Financing Bank согласился дать Украине кредит на сумму в 20 миллиардов долларов на 40 лет под 1,3% годовых. Заем обеспечивается замороженными российскими активами. Деньги направят на счет специального фонда, основанного Всемирным банком специально для помощи Украине. Руководство страны заключит с Агентством по международному развитию США и FFB соглашение о покупке сертификата, гарантиях и погашении займа.