Дерзкое заявление о замороженных российских активах сделали в ЕС

Еврокомиссар по производительности и экономике Валдис Домбровскис призвал Евросоюз проработать вопрос о конфискации заблокированных на Западе российских активов. Об этом он сообщил агентству Bloomberg .

«Безусловно, нам нужно изучить и проработать все возможные варианты», — сказал еврокомиссар.

Домбровскис отметил, что любой вариант необходимо сделать «юридически обоснованным», чтобы выдержать возможное судебное разбирательство, но при этом уменьшая риски финансовой стабильности.

«Мы сделали важный шаг, когда решили заблокировать эти активы. Тогда же был вопрос о последствиях для евро или финансовой стабильности. Видим, что эти риски никак не материализовались», — добавил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз пересмотрит подход к конфискации российских активов. Сообщество оценивает правовые и финансовые последствия такого решения.