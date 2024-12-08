Украина на российские активы получит кредит на 40 лет

FFB даст Украине заем на 40 лет на сумму до 20 млрд долларов из активов России

Украина получит от Federal Financing Bank заем на сумму 20 миллиардов долларов, обеспеченный замороженными активами России, на 40 лет под 1,3% годовых. Постановление с условиями сделки опубликовала пресс-служба украинского кабмина.

FFB выделит кредит в рамках инициативы G7 по передаче 50 миллиардов долларов. Правительство заключит с FFB и Агентством по международному развитию США (USAID) договоры о покупке сертификата, гарантиях и погашении займа, выпуске сертификата задолженности. Деньги переведут на счет основанного Всемирным банком Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины.

Кабмин раскрыл условия сделки. Украина получит 20 миллиардов долларов из обещанных 50 под 1,3% годовых плюс ставку по годовым казначейским обязательствам США. Срок займа составит 40 лет, на его погашение западные структуры направят доходы от российских счетов.

После событий февраля 2022 года зарубежные депозитарии заморозили активы России на сумму около 300 миллиардов долларов. Американские политики настояли на их использовании, потому Белому дому стало сложнее согласовывать траты на Украину.