Калиновское перешло под контроль ВС России
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское», — уточнили в министерстве.
Ранее еще одно село в Днепропетровской области перешло под контроль армии. Бойцы группировки войск «Восток» освободили Березовое.
До этого Вооруженные силы России взяли под контроль Муравку в Донецкой Народной Республике и Хорошее в Днепропетровской области. Села освободили подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».
