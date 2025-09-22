Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское», — уточнили в министерстве.

Ранее еще одно село в Днепропетровской области перешло под контроль армии. Бойцы группировки войск «Восток» освободили Березовое.

До этого Вооруженные силы России взяли под контроль Муравку в Донецкой Народной Республике и Хорошее в Днепропетровской области. Села освободили подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».