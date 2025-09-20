Вооруженные силы России освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области», — уточнили в министерстве.

Накануне российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике. Его освободили подразделения группировки войск «Центр».

До этого под контроль российской армии перешло село Хорошее в Днепропетровской области благодаря действиям группировки войск «Восток».