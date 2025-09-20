Еще одно село в Днепропетровской области перешло под контроль ВС России
Минобороны: ВС России освободили село Березовое
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области», — уточнили в министерстве.
Накануне российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике. Его освободили подразделения группировки войск «Центр».
До этого под контроль российской армии перешло село Хорошее в Днепропетровской области благодаря действиям группировки войск «Восток».