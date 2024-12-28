Как вермахт. ВСУ попытаются нанести психологический удар России

Вооруженные силы Украины, несмотря на все трудности, планируют новые наступательные операции в 2025 году. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«ВСУ будут стремиться вернуть себе инициативу на поле боя и перейти к собственным активным действиям. Это совершенно естественно», — оценил он планы украинского командования на следующий год.

Даже вермахт в последние месяцы Великой Отечественной войны в 1945 году предпринимал попытки контрнаступлений и наносил чувствительные локальные удары по противникам, напомнил политолог. По его словам, сейчас трудно предсказать, где именно ВСУ предпримут наступление. Однако, вероятно, это будет попытка нанести России тяжелый психологический удар, сравнимый с вторжением в Курскую область.

Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой предположил, что украинские боевики могут совершить новое нападение на стыке Курской и Брянской областей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Курской области за сутки украинские военные потеряли более 600 человек, четыре танка и 30 других бронемашин. Британский аналитик Александр Меркурис уверен, что ситуация для украинской группировки в Курской области становится критической. ВСУ рискуют оказаться в окружении в районе Суджи и, осознавая это, теряют боевой дух.