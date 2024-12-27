«Все готовятся». ВСУ могут напасть на стыке Курской и Брянской областей

Украинские боевики могут совершить новое нападение на стыке Курской и Брянской областей. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

«Все готовятся, я думаю, ни для кого не секрет, что ходят слухи по поводу того, что вэсэушники собрали какую-то группировку и она сейчас маневрирует. <…> Есть такая информация, но она неподтвержденная, на уровне слухов, что они могут пройти на стыке Брянской и Курской области», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ситуация в Курской области находится под контролем и российские военные продолжают выбивать из региона украинских солдат. По его словам, военной техники у ВСУ стало гораздо меньше, поэтому бойцам ВС России приходится устраивать на нее охоту.

«И противник, перебрасывая большие резервы, понимает, что часть [военных] дезертируют, часть в плен сдаются. И это как какая-то агония, это как бросать на убой неисчисляемое количество живой силы и техники», — отметил Луговой.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ в курском приграничье. По его мнению, украинские военные потеряли боевой дух, так как над ними нависла угроза попасть в окружение в районе Суджи.