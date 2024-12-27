Минобороны оценило потери ВСУ в Курской области за сутки более чем в 600 человек

Украинские боевики потеряли в Курской области за сутки более 600 человек, четыре танка и 30 других бронемашин. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке.

Группировка войск «Север» поразила 14 бригад противника, в том числе десантно-штурмовые и бригаду морской пехоты.

Общие потери ВСУ с августа в этом регионе оценили почти в 45 тысяч военных, 259 танков и 199 БМП.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что у украинской группировки в Курской области разворачивается катастрофа. ВСУ рискуют попасть в окружение в районе Суджи и, понимая это, стремительно теряют боевой дух. Меркурис заявил, что не видит смысла для украинцев бороться за эти позиции.

Президент Владимир Путин, выступая на прямой линии, выразил уверенность, что Курскую область удастся полностью освободить.